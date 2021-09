स्टेट बँक खातेदारांचा संताप

कळवण। प्रतिनिधी Kalwan

कळवण शहरातील स्टेट बँक ऑफ इंडियाचा ( State Bank Of India - Kalwan )संपूर्ण कारभार फक्त चारच सेवकांंवर ( Four Employees ) सुरू आहे. त्यामुळे बँकेच्या खातेदारांची गैरसोय ( Inconvenience to account holders )होत आहे. वेळेचा अपव्यव होत असल्याने ग्राहकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे.