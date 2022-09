अंगणवाडी केंद्र इमारत निकृष्ट; ग्रामस्थांचा आंदोलनाचा इशारा

अंगणवाडी केंद्र (Anganwadi Centre) इमारतीचे बांधकाम निकृष्ठ (Poor construction of the building) दर्जाचे करण्यात आल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. दक्षता व गुणनियंत्र विभागाने (Vigilance and Quality Control Division) प्रत्यक्ष पहाणी करून दोषींवर कडक कारवाई करावी अन्यथा आंदोलन (agitation) करण्याचा इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे.