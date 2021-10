आंध्र विरूद्ध महाराष्ट्र क्रिकेट सामना अनिर्णित

भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (Board of Control for Cricket in India), बीसीसीआय (BCCI) तर्फे 19 वर्षांखालील महिलांसाठी एकदिवसीय सामन्यांची स्पर्धा 28 सप्टेंबर ते 4 ऑक्टोबर 2021 दरम्यान सुरत येथे खेळविली जात आहे.