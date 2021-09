शाळा सुरू करण्यास परवानगी द्या

वास्तविक माझे कुटुंब माझी जबाबदारी (My family is my responsibility) या घोषवाक्या सोबतच माझी संस्था माझी जबाबदारी असे आवाहन संस्था चालकांनी स्वीकारण्याचे ठरविले होते. तसे शिक्षण विभागाला देखील कळवले होते.