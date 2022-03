आयामा इंडेक्स प्रदर्शन उभारणीचा प्रारंभ

कार्यक्रमात व्यासपिठावर आयामा इंडेक्सचे चेअरमन धनंजय बेळे (Dhananjay Bele is the chairman of AIMA Index), आयमा अध्यक्ष निखिल पांचाळ (AIMA President Nikhil Panchal), सरचिटणीस ललित बुब, माजी अध्यक्ष वरुण तलवार, राजेंद्र अहिरे हे होते. यावेळी आयमाचे अध्यक्ष निखिल पांचाळ यांनी या आंतरराष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शनामुळे (International Industrial Exhibition) औद्योगिक विकासाबरोबरच गुंतवणुकीत मोठी वाढ होणार असल्याचे व नाशिकचे ब्रँडिंग होणार असल्याचे सांगितले.