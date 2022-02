निवडणुकीनंतर मतभेद विसरून एकत्र यावे : ना. पवार

निफाड। प्रतिनिधी | Niphad

निवडणुका (election) संपल्या की राजकीय मतभेद (Political differences) बाजूला सारून आपले गाव तालुका गट यांच्या विकासासाठी एकत्र आले पाहिजे. त्यासाठी सर्वांनी विकासाचा दृष्टिकोन समोर ठेवावा, असे प्रतिपादन केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ.भारती पवार (Union Minister of State for Health and Family Welfare Dr. Bharti Pawar) यांनी केले आहे.