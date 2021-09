खडतर प्रशिक्षण पूर्ण करत साडेपाचशे नवसैनिक देशसेवेसाठी सज्ज

यावेळी प्रमुख अतिथी म्हणून तोफखाना केंद्राचे कमान्डंट ब्रिगेडियर ए. रागेश (Commandant of the Artillery Center Brigadier A. Ragesh) उपस्थित होते. या वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांनी खुल्या जिप्सी वाहनातून मैदानावरील संचलनाची पाहणी केली. दरम्यान, यावेळी प्रशिक्षण कालावधीत उत्कृष्ट अशी कामगिरी करणाऱ्या काही नवसैनिकांना स्मृतिचिन्ह व प्रमाणपत्र (Souvenirs and certificates) देऊन मान्यवरांच्या हस्ते गौरविण्यात आले.