प्रशासन-सर्व पक्षांतर्फे करोना योध्दांचा सन्मान

या करोना योध्यांचा (Corona Warriors) सर्वपक्षीय व प्रशासनातर्फे (All party and administration) येत्या 21 नोव्हेंबररोजी भव्य कार्यक्रमात सत्कार करत त्यांच्या कार्याचा गौरव केला जाईल, अशी माहिती कृषिमंत्री दादाजी भुसे (Agriculture Minister Dadaji Bhuse) यांनी दिली. येथील शासकीय विश्रामगृह सभागृहात कृषिमंत्री दादा भुसे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आयोजित सर्वपक्षीय बैठकीत (All party meeting) करोना योध्यांचा सत्कार (Honoring the Corona Warriors) करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.