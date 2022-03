आदित्य पटणीची विक्रमाला गवसणी

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

आदित्य पराग पटणी( Aditya Parag Patni )या तेरा वर्षांच्या मुलाने अवघ्या एका मिनिटात 104 पुशअप्स (104 pushups in just one minute ) काढून इंटरनॅशनल बुक ऑफ रेकॉर्ड (International Book of Records ) आणि वर्ल्ड बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये (World Book of Records ) विक्रम नोंदवला आहे.