निफाड । प्रतिनिधी Niphad

संभाव्य करोनाच्या तिसर्‍या लाटेचा धोका (third wave of the corona) विचारात घेता व तालुक्यात वाढू लागलेली रुग्णसंख्या पाहता निफाड (Niphad) नगरपंचायतीने शहरात धडक मोहीम हाती घेत विनामास्क (Without mask) फिरणार्‍या नागरिकांकडून 500 रुपये दंडाची तर प्लॅस्टिक वापरणार्‍या व्यवसायिकांवर 200 रु. दंडासह प्लॅस्टिक जप्त (Plastic confiscated) करण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. नगरपंचायतीच्या या धडक कारवाईचे नागरिकांमधून स्वागत होत आहे.