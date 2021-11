देवळा- नाशिक रस्त्यावर अपघात; एकाच कुटुंबातील तीन जण जागीच ठार

देवळा | प्रतिनिधी Deola

देवळा -- नाशिक रस्त्यावर Deola- Nashik Road हॉटेल दुर्गा जवळ ईर्टीगा कार व मोटार सायकल यांच्यात आज सांयकाळी झालेल्या भीषण अपघातात Accident एकाच कुटुंबातील तीन जण जागीच ठार झाले.same family member were killed on the spot तर एक गंभीर जखमी आहे.