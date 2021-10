जि.प.सदस्यांची वित्त आयोग प्रशिक्षणाकडे पाठ

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधी नियोजनाबाबतची माहिती Information on the funding planning of the 15th Finance Commission देण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत Grampanchayat विभागातर्फे घेण्यात आलेल्या प्रशिक्षणास अवघ्या २२ सदस्यांनीच हजेरी लावली. त्यातही महिला सदस्यांचीच संख्या अधिक होती. जिल्हा परिषदेच्या ७२ पैकी बहुसंख्य सदस्यांनी या प्रशिक्षणाकडे पाठ फिरवल्याचे दिसून आले.