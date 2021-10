प्रस्तावित उड्डाण पूल रद्द न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा

नाशिक | प्रतिनिधी Nashik

नाशिक महानगरपालिकेतर्फे NMC शहरातील संभाजी चौक, सिटी सेंटर मॉल ते त्रिमूर्ती चौक असा प्रस्तावित उड्डाणपुलाला The proposed fly over from City Center Mall to Trimurti Chowk स्थानिक नागरिकांचा मोठा विरोध आहे. म्हणून उड्डाणपुल त्वरित रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने करण्यात आली आहे. उड्डाण पूल रद्द न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.