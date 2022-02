नाशिककरांना भावलेल्या ‘दीदी’

दीदी म्हणजे संगीतातील पूर्णविराम

लता मंगेशकर म्हणजे संगीतातील पूर्णविराम. त्यांना संगीतातील गानसरस्वती म्हटले जायचे. नाम गुम जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा मेरी आवाज़ ही पहचान है ग़र साथ रहे! लतादीदी यांनी गायलेल्या या गाण्याप्रमाणे आज शरीराने जरी त्या नसल्या तरी त्यांचे स्वर कायम आपल्यात राहतील. लतादीदी यांच्या निधनाने मंगेशकर कुटुंबियांवर व संगीतप्रेमींवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. मी व माझे कुटुंबीय मंगेशकर कुटुंबियांच्या दुःखात सहभागी असून ईश्वर त्यांच्या आत्म्यास चिरशांती देवो.

छगन भुजबळ, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री, महाराष्ट्र राज्य

Chhagan Bhujbal, Minister of Food, Civil Supplies and Consumer Protection, State of Maharashtra