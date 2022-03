गॅस गिझरमधून वायूगळती; नाशिकमधील वृद्धाचा मृत्यू

नाशिक | प्रतिनिधी Nashik

बाथरुममध्ये अंघोळीसाठी गेलेल्या वयोवृद्ध व्यक्तीचा गॅस गिझरचा भडका उडाल्याने उपचारादरम्यान मृत्यू झाल्याची घटना नाशकात घडली. त्यामुळे पुन्हा सावधानतेने गॅस गिझर वापरण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे...(68 years old man dies due to Gas Geyser Leakage in nashik)