नवीन नाशकात युवकाचा खून; काय आहे घटना जाणून घ्या

नवीन नाशिक | प्रतिनिधी New Nashik

बुधवारी रात्री स्टेट बँके जवळ सोनाली मटन भाकरी हॉटेलच्या परिसरात एकास फरशी व खुर्चीने जबर मारहाण करून खून (Youth murder at New Nashik) केल्याची घटना घडली. याप्रकरणी अंबड पोलिसांनी गुन्हा दाखल करुन दोघांना ताब्यात घेतले आहे. या घटनेने परिसरात दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे...(Murder Complaint registered in ambad police station)