विसर्जनासाठी 13 कृत्रिम तलाव

करोना प्रतिबंधक नियमांचे पालन व्हावे (Corona prevention rules should be followed) तसेच श्रीमुर्ती विसर्जनप्रसंगी गर्दी होवू नये यास्तव राज्य शासनाने दिलेल्या निर्देशानुसार महानगरपालिकेतर्फे शहरात 13 ठिकाणी कृत्रिम श्रीमुर्ती विसर्जन (Ganpati Visarjan) कुंडांची निर्मिती करण्यात आली आहे. या कुंडांचा मुर्ती विसर्जनासाठी भाविकांनी वापर करावा, असे आवाहन आयुक्त भालचंद्र गोसावी (Commissioner Bhalchandra Gosavi) यांनी केले आहे.