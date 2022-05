कै.पांडुरंग चुंभळे यांच्या पुण्यतिथी निमित्त कुस्त्यांच्या स्पर्धा

यावेळी उदघाटक म्हणून युवासेना सचिव वरून सरदेसाई (Sardesai from Yuvasena Secretary) तर प्रमुख पाहुणे म्हणून कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी सभापती शिवाजी चुंभळे (Former Chairman of Agricultural Produce Market Committee Shivaji Chumbhale), सिने दिग्दर्शक तथा अभिनेते प्रवीण तरडे (Cine director and actor Praveen Tarde),सर सेनापती हांबिरराव मोहिते चित्रपटाची पूर्ण टीम तसेच युवासेना पदाधिकारी, नाशिक शहर व जिल्हा तालीम संघाचे पदाधिकारी उपस्थित राहणार आहेत.