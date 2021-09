स्कुटी खड्डयात पडली आणि ट्रकने चिरडले

नंदुरबार Nandurbar । प्रतिनिधी -

तालुक्यातील भोणे (Bhōṇē) येथे नातेवाईकांना घेण्यासाठी जात असणारी दुचाकी (Two-wheeler) खड्डयात (In the pit) पडली. त्याचवेळी समोरुन येणार्‍या ट्रकने (truck) (Crushed) चिरडल्याने दुचाकीस्वाराचा जागीच मृत्यू (Death on the spot) झाला.