नंदुरबार Nandurbar । दि.8। प्रतिनिधी

केंद्रामध्ये असलेले सरकार हे हिंदु विरोधी असून देशात विभाजनाचे काम करीत आहे. असे असतांनाही आपण गप्प बसलो तर अपराधी होवू त्यामुळे संस्कृतीवर वार करणार्‍यांविरूध्द पेटून उठा व काँग्रेसचा इतिहास ग्रामपातळीपर्यंत पोहचवा Congress Take the history to the village level . असे आवाहन महिला व बालविकासमंत्री अ‍ॅड.यशोमती ठाकूर यांनी Minister for Women and Child Development Adv. Yashomati Thakur नंदुरबार येथे झालेल्या व्यर्थ न हो बलिदान या उपक्रमातंर्गत झालेल्या कार्यक्रमात बोलतांना केले.