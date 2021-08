नंदुरबार जिल्हयात पावसाचे जोरदार पुनरागमन

नंदुरबार Nandurbar । प्रतिनिधी-

नंदुरबार जिल्हयात तब्बल महिनाभरापासून दडी मारलेल्या पावसाने जोरदार पुनरागमन Strong return of rains केले. आज दिवसभर शहरासह जिल्हयात मुसळधार पाऊस Heavy rain झाला. सायंकाळी तब्बल दीड तास मुसळधार पावसाने झोडपून काढले. या पावसामुळे शेतकर्‍यांच्या आशा पल्लवीत झाल्या असून पिकांना जीवनदान Giving life to crops मिळण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, जयनगर ता.शहादा येथे वीजेच्या तारा तुटल्याने power lines are broken एक बोकड व दोन बकर्‍यांचा मृत्यू झाला आहे.