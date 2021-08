नंदुरबारात दोन गटात दंगल, ६ जणांना अटक

नंदुरबार Nandhurbar | प्रतिनिधी

नंदुरबार शहरातील बिस्मिल्ला चौकात लघुशंका करण्याचा वादातून From the argument दोन गटांनी एकमेकांवर दगड विटा व काचेच्या बाटल्या फेकल्या. यावेळी पोलीसांच्या वाहनांवरही दगडफेक Stones were also hurled at police vehicles करण्यात आली. जमावाला पांगविण्यासाठी पोलीसांनी यावेळी तीन अश्रुधूराच्या नळकांडया Tear gas canisters फोडल्या. याप्रकरणी दोन्ही गटातील ३३ जणांविरूध्द गुन्हा दाखल करून ६ संशयीत आरोपींना अटक 6 suspects arrested करण्यात आली आहे.