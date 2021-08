सातपुडयातील हातधूई येथील रहिवासी रेशनपासून वंचित

नंदुरबार Nandurbar । प्रतिनिधी

अक्राणी Akrani तालुक्यातील अतिदुर्गम असलेल्या हातधूई येथील ग्रामस्थ रेशन धान्यापासून वंचित Deprived of ration grains आहेत. मार्च ते जुलै या कालावधीत त्यांना रेशन मिळालेले नाही. यामुळे संतप्त ग्रामस्थांनी काल जिल्हाधिकारी कार्यालय गाठत संबंधित रेशन दुकानदारावर कारवाई Action on ration shopkeeper करण्यात यावी, अशी मागणी केली असून याबाबत जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन Statement to the Collector देण्यात आले आहे. सदर निवेदनाची दखल न घेतल्यास पायपीट करीत मंत्रालयापर्यंत मोर्चा Morcha to Mantralaya काढण्याचा इशारा warning निवेदनातून देण्यात आला आहे.