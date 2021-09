नंदुरबारला पहिल्या टप्प्यातील गणरायाचे शांततेत विसर्जन

नंदुरबार Nandurbar । प्रतिनिधी

नंदुरबार जिल्हाभरात आज पहिल्या टप्प्यात पाचव्या दिवशी (On the fifth day) 104 सार्वजनिक मंडळांकडून(From public circles) शांततेत गणपतीचे विसर्जन (Immersion of Ganapati) करण्यात आले. कोरोनाचा प्रादुर्भाव होवु नये यासाठी प्रशासनाने गणरायाला निरोप देतेप्रसंगी मिरवणूक काढण्यात येवू नये, असे आदेश काढण्यात आले असल्याने गणरायाची मिरवणूक न काढता (Without removing the procession) शांततेत विसर्जन करण्यात आले.