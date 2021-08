अडीच महिन्यात फक्त दहा दिवस पावसाची हजेरी

शहादा Śahādā।

यावर्षी खान्देशवर रुसलेल्या पावसाने सर्वांच्याच तोंडचे पाणी पळवले आहे. तालुक्यातही हीच परिस्थिती आहे. अडीच महिन्यात अवघ्या दहा दिवस Only ten days of rain in a month तेही उशिराने हजेरी लावलेल्या पावसामुळे तालुक्यात कुठे दुबार तर कुठे तिबार पेरणी होऊन 86 हजार 651 हेक्टर क्षेत्रावर खरिपाची पेरणी Kharif sowing झाली खरी. परंतु ऐन श्रावणात श्रावण सरींऐवजी भाद्रपदाप्रमाणे कडक ऊन पडत असल्याने Kovali crops अखेरचा श्वास घेत आहेत. त्यातही उत्पन्नाची हमखास हमी देणार्‍या पपई व ऊसावर विविध रोगांनी शिरकाव केल्याने शेतकरी Farmers पुरता हवालदिल झाला आहे. पावसाला अजून उशीर झाला तर खरीप हंगाम वाया जाण्याची भीती शेतकर्‍यांना सतावत आहे. या अस्मानी संकटातून दिलासा मिळण्यासाठी सर्वांच्याच नजरा आता पावसाकडे लागल्या आहेत.