नंदुरबारकरांनो,उघड्यावर शौचालयास जाल तर होणार दंड

नंदुरबार Nandurbar। प्रतिनिधी

स्वच्छता आणि आरोग्य यांचा परस्पर संबंध आहे. गाव(village) व परिसर (premises) स्वच्छ (clean) राहण्यासाठी गावातील सरपंच (Sarpanch), ग्रामसेवक (Gramsevak) ,लोकप्रतिनिधी (Lok Pratinidhi) यांनी पुढाकार घेऊन शौचालय वापराबाबत (Regarding toilet use) ग्रामस्थांना सक्ती (Forced) करावी .शौचालयाला उघड्यावर जाणार्‍या (toilet in the open) ग्रामस्थांवर दंडात्मक (penalty) कारवाई करून त्याची कडक अंमलबजावणी करावी असे आवाहन मुख्य कार्यकारी अधिकारी रघुनाथ गावडे (Chief Executive Officer Raghunath Gawde ) यांनी केले आहे.