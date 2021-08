नंदुरबार जिल्हा दुष्काळी जाहीर करण्यासाठी नियोजन समितीत ठराव करा: माजी आ. रघुवंशी

नंदुरबार Nandhurbar । प्रतिनिधी

महाराष्ट्रात सर्वात कमी पाऊस The lowest rainfall झालेल्या जिल्ह्यांमध्ये नंदुरबारचा समावेश आहे. शेतकर्‍यांनी दुबार पेरणी Double sowing करून सुध्दा पीक न उगवल्याने त्यांच्यावर आत्महत्येची वेळ आली आहे. यामुळे नंदुरबार जिल्हा दुष्काळी जाहीर Nandurbar district declared drought करण्यासाठी नियोजन समितीत ठराव Resolution in the Planning Committee करण्यात यावा, अशी मागणी माजी आ.चंद्रकांत रघुवंशी Ex-MLA. Raghuvanshi यांनी केली असून याबाबत पालकमंत्री ना.अ‍ॅड.के.सी.पाडवी, जिल्हाधिकारी मनिषा खत्री Guardian Minister Na. Adv. KC Padvi, Collector Manisha Khatri यांना निवेदन देण्यात आले आहे.