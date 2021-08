सैन्य दलातून कर्तव्य बजावून परतलेल्या किशोर पाटलांचा सत्कार

मोदलपाडा/सोमावल Modalpada / Somaval । वार्ताहर -

भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव The nectar festival of Indian independence दिनानिमित्त Jammu and Kashmir, Siachen भागातून 17 वर्ष कर्तव्य बजावून आलेले मराठा बटालियन Maratha Battalion मधील हवालदार किशोर पाटील Constable Kishore Patil यांचा सेवापूर्ती सोहळा Service Ceremony संस्कृती बहुउद्देशीय सेवा मंडळ Culture Multipurpose Service Board नंदुरबार यांच्यामार्फत आयोजित करण्यात आला होता.