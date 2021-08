नंदुरबार Nandurbar । प्रतिनिधी

पदोन्नती व कालबद्ध पदोन्नतीचा promotion प्रत्यक्ष लाभ मिळावा यासाठी जिल्ह्यातील सर्व आरोग्य कर्मचारी health workers दि. 23 ऑगस्ट पासून जिल्हा परिषदेसमोर बेमुदत धरणे आंदोलन agitation करतील अशी नोटीस आरोग्य कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष हर्षल मराठे Hershal Marathe, President of the Federation of Health Workers यांनी प्रशासनाला दिली.