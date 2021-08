कुपोषणाला हद्दपार करण्यासाठी प्रभावी योजना राबविणार : ना.डॉ.भारती पवार

नंदुरबार Nandurbar । प्रतिनिधी-

जिल्हयातील कुपोषणाला Malnutrition हद्दपार करण्यासाठी विविध योजना प्रभावीपणे राबविण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे केंद्रीय आरोग्य व कुटूंब कल्याण राज्यमंत्री ना.डॉ.भारती पवार Union Minister of State for Health and Family Welfare Dr. Bharti Pawar यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.