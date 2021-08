रेशनचा माल काळयाबाजारात विक्रीप्रकरणी दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल

मोदलपाडा Modalpada । वार्ताहर

रेशनचा माल काळया बाजारात Ration goods on the black market घेवून जाणार्‍या गाडीस तळोदा Taloda तालुक्यातील अक्राणीमहल येथील गावकर्‍यांनी पकडून महसूल प्रशासनाच्या Of revenue administration स्वाधीन केली. पुरवठा विभागाने Supply department चौकशी केल्यानंतर मालासह गाडी जप्त केली. त्यात रेशनिंगचे 23 हजार रुपयांचे गव्हाचे कट्टे आढळून आल्याने तळोदा पोलिसात दोन जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.