नंदुरबार Nandurbar| दि.५| प्रतिनिधी

कोरोनाच्या संभाव्य तिसर्‍या लाटेचा धोका Danger of a possible third wave of corona लक्षात घेता आवश्यक आरोग्य सुविधांची व्यवस्था करण्यात यावी आणि अपेक्षित ऑक्सिजन उपलब्धतेसाठी नियोजन करण्यात यावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री Collector Manisha Khatri यांनी दिले.