मोड येथून भाजपातर्फे बूथ संपर्क अभियानास सुरुवात

तळोदा तालुक्यातील मोड येथून भाजपातर्फे बूथ संपर्क अभियानाची Booth contact campaign by BJP सुरुवात करण्यात आली. यावेळी आ.राजेश पाडवी MLA Rajesh Padvi यांच्या मार्गदर्शनाखाली मोड गावातील भाजपा किसान मोर्चा BJP Kisan Morcha प्रदेश सरचिटणीस प्रविणसिंग राजपूत Pravin Singh Rajput to the State General Secretaryयांच्या वाड्यात अभियानाचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी गावातील भाजपा कार्यकर्ते व ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.