अण्णासाहेबांचे स्मारक सदैव प्रेरणा देईलः ना.फडणवीस

नरेंद्र बागले

शहादा Shahada ।

सहकारमहर्षी स्व.पी.के.अण्णा पाटील (Late PK Anna Patil) एक सर्वसमावेशक व्यक्तिमत्व (Inclusive personality) होते. त्यांच्या व्यक्तिमत्वातून समाज सुधारणेचे प्रतिबिंब उमटत होते. त्यांचे विचार, कर्तृत्व बघितले तर त्यांनी व्रतस्थ जीवन समाजाला वाहिले. पुरोगामी आचार, परिवर्तनवादी समाजसुधारक, देशभक्तीसोबत समाजभक्ती आणि पिडीत शोषित गटाला न्याय मिळवून देण्याचे महत्कार्य त्यांनी केले.

आदर्श समाज (Ideal society) घडविण्यासाठी त्यांनी समाजातील चुकीच्या प्रथा बंद करतांना शिक्षणाची गंगा आणली. विविध उद्योगधंद्यातून परिसरात रोजगार आणला. शेतकर्‍यांंना स्वाभिमानाने उभे राहता यावे म्हणून उपसा सिंचन योजना आणल्या, अश्या व्रतस्थ व्यक्तीच्या (monument always inspires the community) मिळेल असे प्रतिपादन राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Leader of Opposition Devendra Fadnavis) यांनी केले.