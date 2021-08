जिल्ह्यातील निशस्त्र पोलीस निरिक्षकांच्या बदल्या

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

नाशिक परिक्षेत्रात Nashik Range अहमदनगर, धुळे, नंदुरबार, जळगाव व नाशिक ग्रामीण या जिल्ह्यांमधील 17 निशस्त्र पोलीस निरिक्षकांच्या बदल्या Transfers of police inspectors करण्यात आल्या असून याबाबतचे आदेश मंगळवार, 17 ऑगस्ट रोजी नाशिक परिक्षेत्राच्या विशेष पोलीस महानिक्षिक अश्वती दोर्जे Special Inspector General of Police Ashwati Dorje of Nashik constituency यांनी पारित केले आहेत. यात जळगाव जिल्ह्यातील चार पोलीस निरिक्षकांचा समावेश असून जळगाव सायबर पोलीस ठाण्याचे प्रभारी बळीराम हिरे यांना 2022 पर्यंत मुदत वाढ मिळाली असल्याचे आदेशात नमूद आहे.