अत्याचारातून तरुणीने दिला मुलाला जन्म

जळगाव : Jalgaon

लग्नाचे आमिष The lure of marriage दाखवत गेल्या चार वर्षांपासून तरूणीवर अत्याचार Atrocities on young women केल्याची घटना उघडकीला आली असून या अत्याचारातून पिडीत तरूणीने एका मुलाला जन्म दिला आहे. याप्रकरणी रामानंदनगर पोलिसात jalgaon Ramanandnagar Police गुन्हा दाखल होवून पोलिसांनी अजय राजू भालेराव या तरुणाला अटक Arrested करण्यात आली असून त्याला ९ ऑगस्टपर्यंत पोलीस कोठडी Police cell सुनावण्यात आली आहे.