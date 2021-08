राजकीय सुपारी घेऊन ठराविक लोक टार्गेटवर

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

ठेवीदारांच्या Of depositors हिताच्या आड लपून बीएचआर घोटाळ्यात In the BHR scandal सरकारला हाताशी धरून तपास यंत्रणा काही विशिष्ट लोकांना अटक करत असल्याचा आरोप चाळीसगावे आमदार मंगेश चव्हाण MLA Mangesh Chavan यांनी जळगावातील भाजप कार्यालयात शनिवारी सायंकाळी 4 वाजता घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत press conference केला.

दरम्यान या प्रकरणात आपला किंवा कुटुंबियांचा कुठलाही संबंध नसून नाहक माझ्याबद्दल खोटी व चुकीची माहिती प्रसारित केली जात असून राजकीय सुडातून मला अडकविण्याचे प्रयत्न सुरु असल्याचेही आमदार चव्हाण यावेळी म्हणाले.माझ्याबद्दल खोटी पसरविली