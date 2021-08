जळगाव jalgaon। प्रतिनिधी

बीएचआर घोटाळ्यातील In the BHR scam मुख्य संशयित सुनील झंवर The main suspect is Sunil Zanwar यास पुणे आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने Pune Economic Crimes Branch अटक केली आहे. झंवर गिरीश महाजन यांचा निकटवर्तीय असून त्याबाबत तर्कवितर्कांना उधाण आले आहेत. तर दुसरीकडे सुनील झंवर हे माझेच नाहीतर सर्व पक्षीय नेत्यांचे निकटवर्तीय असल्याचे स्पष्टीकरण शुक्रवारी माजी मंत्री तथा आमदार गिरीश महाजन Former Minister and MLA Girish Mahajanयांनी पत्रकारांशी बोलतांना केले.