शेतव्रिकी व्यवहारात फसवणूक झाल्याने मजुराची आत्महत्त्या

जळगाव Jalgaon । प्रतिनिधी

शहरातील रामेश्वर कॉलनी मेहरुण Rameshwar Colony Mehrun येथील रहिवासी सुखलाल लक्ष्मण घोडके Sukhlal Laxman Ghodke यांनी 19 जानेवारी 2021 रोजी राहत्या घरात गळफास घेवून Suicide केली होती.

मृत्यूपूर्वी सुखलाल घोडके यांनी लिहलेली चिठ्ठी तब्बल आठ महिन्यानंतर कुटुंबियांच्या हाती लागली आहे. शेताच्या विक्रीत In the sale of the farm दलालासह Broker एकाने केलेल्या फसवणूक Cheating तसेच त्यांच्याकडून खोटी केस करण्याची धमकी याला कंटाळून सुखलाल यांनी आत्महत्या केल्याचे चिठ्ठीत नमूद असून त्यावरुन 7 ऑगस्ट रोजी एमआयडीसी पोलिसात In MIDC Police दलाल प्रकाश सुपडू माळी रा. भादली ता. जळगाव शेतजमीन खरेदी करणारे शैलेंद्र वसंत चिरमाडे रा. चित्रा चौक, जळगाव या दोन जणांविरोधात आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाला आहे. संशयित प्रकाश माळी यास पोलिसांनी अटक केली असून चिरमाडे हा फरार आहे.