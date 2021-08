‘फी’ नियंत्रणासाठी राज्य, विभागीय समिती गठीत

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

राज्यात कोरोना महामारीच्या संकट काळात विद्यार्थ्यांचे अ‍ॅडमिशन घेताना कोणतीही देणगी देण्यात येऊ नये.शैक्षणिक शुल्कात वाढ Increase in tuition fees करु नये. शैक्षणिक संस्थांनी शालेय फी विद्यार्थ्यांकडून सक्तीने वसुली Compulsory recovery of school fees from students करण्यात येऊ नये. विद्यार्थ्यांच्या पाल्यांना सोयीनुसार टप्पे पाडून फी जमा करावी.

मात्र, राज्यभरातून शिक्षणमंत्र्यांकडे तक्रारी आल्यानंतर त्यांनी राज्यस्तरीय व विभागीय समिती गठीत करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.त्यानुसार महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था अधिनियमांतर्गत पुनरिक्षर समिती व विभागीय शुल्क नियामक समिती गठीत Review Committee and Divisional Fee Regulatory Committee constituted करण्यात आलेली आहे.

शाळा फी ठरविण्याचा अधिकार पालक-शिक्षक समिती आणि शैक्षणिक संस्थांना असून शिक्षण विभागाकडून तक्रारींचे निवारण न झाल्यास पुनरिक्षण समिती व विभागीय शुल्क नियामक समितीकडे पालकांना तक्रार करता येणार आहे.