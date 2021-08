अरेच्च्या... आदेश नसतांनाही यावल तालुक्यात शालेय पोषण आहारासाठी शाळा तपासणी मोहीम

न्हावी, navhi ता. यावल (वार्ताहर)

जिल्हास्तरावरून शालेय पोषण आहाराबाबत School nutrition diet शाळा तपासणीचे School inspection कोणतेही आदेश नसतांना In the absence of orders काही अधिकारी शाळांची तपासणी करत असल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे.