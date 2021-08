शासनाच्या उदासिनतेमुळे निधीअभावी जिल्ह्यातील प्रकल्प रखडले

जळगाव Jalgaon

गेल्या दोन वर्षात जिल्ह्यातील अपूर्ण असलेल्या प्रकल्पांंना राज्य शासनाने दमडीही दिलेली नाही. त्यामुळे निधीअभावी हे प्रकल्प रखडलेले These projects stalled due to lack of funds आहेत. शासनाच्या तिजोरीत Government treasury खणखणाट असून वाघूर, भागदरा, शेळगाव बॅरेजसह इतर जळगाव जिल्ह्यातील प्रकल्पांच्या कामांला ब्रेक लागला आहे. महापालिकेलाही निधी न मिळाल्याने शहराचा विकास खुंटला आहे, त्यामुळे आघाडी सरकार Lead government सपशेल अपयशी ठरले आहे, अशी टीका सोमवारी, भाजपा नेते तथा आमदार गिरीश महाजन MLA Girish Mahajan यांनी केली. भाजपा वसंतस्मृती कार्यालयातील पत्रकारपरिषदेत ते बोलत होते.