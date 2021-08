इनरव्हील क्लब न्यू जनरलतर्फे 300 औषधी वनस्पतींचे वृक्षारोपण

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

इनरव्हील क्लब ऑफ जळगाव Inner Wheel Club of Jalgaon न्यू जनरलतर्फे रिंग रोड परिसरातील यशवंतनगरात इनरव्हील बोटॅनिकल फॉरेस्ट गार्डन Inner Wheel Botanical Forest Garden साकारले आहे. यात 300 औषधी वनस्पतींचे Medicinal plantsवृक्षारोपण केले. या ठिकाणी नागरिकांना शांततेत बसता यावे, त्यांना ताजी व शुद्ध हवा मिळावी, यासाठी बेंचेस देखील प्रदान करण्यात आले.