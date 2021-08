चाळीसगावच्या कुख्यात गुन्हेगारावर एमपीडीएची कारवाई

जळगाव Jalgaon

चाळीसगाव शहरातील कुख्यात गुन्हेगार हैदरअली आसिफअली सैय्यद The culprit is Haider Ali Asif Ali Syed वय ३० रा. पिरसालेम नगर, नागदरोड, चाळीसगाव यांच्यावर जिल्हाधिकार्‍यांनीBy the Collector एमपीडीएची MPDA केली असून आदेशानुसार काल शुक्रवारी रात्रीच स्थानिक गुन्हे शाखेच्या local crime branch पथकाने हैदरअली यास नाशिक येथील कारागृहात स्थानबद्द केले आहे.