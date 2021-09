जिल्ह्यात बदला घेण्याच्या उद्देशातून दोन गोळीबाराच्या घटना घडल्या आहेत. यातील एका घटनेत एकाचा खून झाला असून गुरुवारी जळगावात झालेल्या घटनेत एक जण बालंबाच बचावला. दरम्यान या घटनेनंतर नाशिक परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक बी. जे. शेखर हे गुरुवारी जिल्हा दौर्‍यावर आले होते. त्यांनी दोघ घटनांचा आढावा घेतल्यानंतर शुक्रवारी पोलीस अधीक्षक कार्यालयात (Office of the Superintendent of Police) पत्रकार परिषद घेतली.

पत्रकार परिषदेला (Upper Superintendent of Police Chandrakant Gawli) अप्पर पोलिस अधिक्षक चंद्रकांत गवळी, सहायक पोलिस अधिक्षक कुमार चिंता उपस्थित होते. पुढे बोलतांना बी. जे. शेखर म्हणाले की, जिल्ह्यात गँगवॉरच्या घटना वाढल्या आहेत. तसेच या गोळीबारांच्या घटनांची पोलिस प्रशासनाने गंभीर दखल घेतली आहे.

त्याचप्रमाणे तरुणांकडे गावठी कट्टे देखील आढळून येत अल्याने अवैध शस्त्रे बाळणार्‍यांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी पोलिसांकडून स्वतंत्र मोहीम राबवली जाणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.



पाच वर्षातील शस्त्र बाळगणार्‍या गुन्हेगारांचे रेकॉर्ड

गेल्या पाच वर्षातील अवैध शस्त्र व गावठी कट्टे बाळगणार्‍या संशयितांचा डाटा संकलीत करण्याचे काम सुरु आहे. हे गुन्हेगार आता कुठे आहेत? याची माहीती घेवून त्यांच्यावर एमपीडीए व मोका तसेच प्रतिबंधक कारवाई केली जाणार आहे. सराईत व गँगवॉरमधील गुन्हेगारांच्या मनात दहशत निर्माण होण्याच्या दृष्टीने कामकाज पोलिस प्रशासन आता काम करणार असून संपुर्ण परिणाम मिळेपर्यंत कारवाई सुरुच राहणार असल्याचे आश्‍वासन श्री. शेखर यांनी दिले.