भटक्या विमुक्तांच्या समस्या सोडवण्यासाठी पाठपुरावा करणार - आ.मंगेश चव्हाण

चाळीसगाव Chalisgaon। प्रतिनिधी

भारतीय समाज हा जातीपोटजातीमध्ये विभागलेला समाज आहे. भारतीय समाज व्यवस्थेत भटक्या विमुक्त Freeing the nomads in the Indian social systemहा महत्वाचा घटक असून त्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी शासन दरबारी पाठपुरावा करणार असल्याचे प्रतिपादन आमदार मंगेश चव्हाण MLA Mangesh Chavan यांनी केले.