महासभेत गाळ्यांच्या विषयावरुन खडाजंगी

जळगाव / jalgaon

मनपाच्या Jalgaon Municipal Corporation ताब्यात असणार्‍या आणि भविष्यात ताब्यात घेण्यात येणार्‍या गाळे वाटप धोरणासंदर्भात Allocation of floors policy निर्णय घेण्याच्या विषयावरुन शिवसेना आणि भाजप नगरसेवकांमध्ये चांगलीच खडाजंगी Khadajangi झाली. दरम्यान,हा ठराव बहुमताने मंजूर करण्यात आला.तसेच विषय पत्रिकेवरील लेखापरिक्षणाचा प्रस्ताव वगळता अन्य ८२ विषयांना मंजुरी देण्यात आली.

मनपाची ऑनलाइन महासभा Online general meeting of the muncipal corporation महापौर जयश्री महाजन Mayor Jayashree Mahajan यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी पार पडली.यावेळी व्यासपीठावर उपमहापौर कुलभूषण पाटील,आयुक्त सतीश कुलकर्णी,नगरसचिव सुनिल गोराणे उपस्थित होते.