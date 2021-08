चुकीच्या डीपीआरमुळे मनपाला १८ कोटींचा भुर्दंड

जळगाव/ jalgaon

महानगरपालिकेने घनकचरा व्यवस्थानाअंतर्गत Under solid waste management २०१८ मध्ये ३१ कोटींचा चुकीचा डीपीआर Wrong DPR of Rs 31 crore तयार केल्यामुळे जवळपास १८ कोटींचा भुर्दंड महापालिकेला सहन करावा लागणार आहे. त्यामुळे Action against the guilty officers करावी अशी मागणी नितीन लढ्ढा corporator Nitin Ladha यांनी सभागृहात केली. यावर महापौर जयश्री महाजन Mayor Jayashree Mahajan यांनी यासंदर्भात चौकशी करुन दोषींवर कारवाईचे आदेश Order to investigate and take action against the culprits दिले. दम्यान, याविषयावर सत्ताधारी नगरसेवकांसह विरोधकांनीही अधिकार्‍यांना चांगलेच धारेवर धरले.