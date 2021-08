जळगाव महानगरपालिका महासभेत छिछोरेधंदे,चमकोगिरी अन धमकी

जळगाव / jalgaon

मनपाच्या महासभेत गाळ्यांबाबत धोरण ठरविण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा सुरु होती. Allegations between Shiv Sena and BJP corporators सुरु झाले. त्यात उपमहापौर अधून- मधून काही सूचना देत असतांनाच उपमहापौर कुलभूषण पाटील Deputy Mayor Kulbhushan Patil आणि कैलास सोनवणे Kailas Sonawane यांच्याच चांगलीच जुंपली. नगरसेवक सोनवणे यांनी उपमहापौरांनी तिथे बसून छिछोरे धंदे करु नये असे म्हणाताच उपमहापौर पाटील यांनी नगरसेवक सोनवणेंना प्रत्युत्तर देत आपण चमकोगिरी करु नका.तुम्ही छिछोरे धंदे करु नका म्हणताच वादाची ठिणगी Spark of controversy पडली आणि एकमेकांची धमकी Threat देण्यापर्यंत मजल गेली. त्यामुळे गुरुवारी झालेल्या मनपाच्या ऑनलाइन महासभेत छिछोरे धंदे, चमकोगिरी आणि धमकी हेच शब्द प्रयोग एकायला मिळालेय.