जळगाव वनराईने बहरलेले शहर

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

जळगाव हे नावाप्रमाणेच पाण्याने आणि वनराईने बहरलेले शहर (city full of water and forests)असल्याची शंभर टक्के खात्री आज मला येथे आल्यानंतर प्रत्यक्ष भेटीत पटली. जळगाव शहर महानगरपालिका (Jalgaon City Corporation) आणि मराठी प्रतिष्ठानने (Marathi Pratishthan) वृक्षलागवडीचा (Tree planting) घेतलेला वसा कौतुकास्पदच आहे. अमृतमहोत्सवी स्वातंत्र्यदिनाचा उत्सव अभिनव संकल्पनेद्वारे साजरा करण्याच्या उद्देशातून मी गेल्या 15 ऑगस्ट 2021 ला राज्यभरात झाडांचे शतक, शतकांसाठीची झाडं हा उपक्रम राबविणे सुरू केले आहे. तसेच एक लाख बेलाची रोपे लावून त्यांची बँक तयार करावी. ही रोपे आपण पुढील स्वातंत्र्यदिनी विविध गावांना नक्की देऊ शकू. यातून सात पिढ्यांसाठी ऑक्सिजनची निर्मिती (Production of oxygen) होईल. असा आशावाद देवराई प्रकल्पप्रमुख व हिंदी, मराठी, कन्नड व तमीळ चित्रपटांत भूमिका साकारणारे अभिनेते सयाजी शिंदे (Actor Sayaji Shinde) यांनी केले.